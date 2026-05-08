Desilo se prvo veliko iznenađenje na mastersu u Rimu. Šesti teniser sveta Aleks de Minor ispao je već u drugom kolu pošto je izgubio od domaćeg predstavnika Matea Arnaldija sa 2:1, po setovima 4:6, 7:6(5), 6:4.

Italijan je kao dobitnik "vajld-karda" od strane organizatora u prvom kolu pobedio Haumea Munara, a sada je srušio i favorizovanog Australijanca.

Nije slutilo da će doći do iznenađenja nakon što je De Minor dobio prvi set. Ipak, Arnaldi je uspeo da se vrati i u taj-brejku dođe do izjednačenja. Mateo je napravio brejk u sedmom gemu, Aleks je momentalno uzvratio istom merom, ali je Arnaldi ponovo oduzeo servis protivniku, a zatim dobio gem sa nulom i došao do velike pobede.

Arnaldi će u narednom kolu igrati protiv Španca Rafaela Hodara, koji je bio bolji od Portugalca Nuna Boržeša sa 2:0 u setovima.

Sa druge strane, De Minor ima razočaravajuću sezonu na šljaci. U Monte Karlu je dogurao do četvrtfinala, a u Barseloni i Madridu je ostvario samo jednu pobedu.