Košarkaši Denvera nalaze se pred eliminacijom, pošto gube od Minesote sa 3:1. Četvrti meč između ostalog obeležio je i haos u finišu čiji je glavni akter bio srpski košarkaš Nikola Jokić.

Kada je sve već bilo rešeno, igrač Minesote Džejdena Mekdenijelsa odlučio je da ide na koš u poslednjoj sekundi i pogodio nakon čega je Jokić dotrčao do njega i nastao je haos. Srpski centar je posle utakmice progovorio o incidentu i otkrio:

- Ne kajem se. Zato što je odlučio da postigne poene kada su svi stajali. Nisam to uradio da bih "raspalio" svoju ekipu - rekao je Jokić.

Naredna utakmica na programu je za dva dana, domaćin je Denver.