Crveno-beli su ovaj deo sezone završili sa skorom 21-17, pa će u plej-inu igrati protiv Barselone. Katalonci imaju isti učinak, ali su na devetoj poziciji zbog boljeg međusobnog skora.

Dva tima će se sastati u utorak, kao i Panatinaikos i Monako, koji su završili na sedmom, odnosno osmom mestu. Pobednik meča u Blaugrani će se u petak sastati sa poraženim iz okršaja u Atini.

Ulaskom u Top 10, Zvezda je zaradila najmanje 600.000 evra, koliko iznosi nagrada za desetu poziciju u Evroligi. Ipak, to ne mora biti konačna cifra – već od utorka sledi plej-in, gde će se boriti za bolji plasman i potencijalno veću zaradu.

Za poređenje, nagrade u Evroligi značajno rastu ka vrhu – šampion dobija 2,4 miliona evra, dok se iznosi postepeno smanjuju po pozicijama, što dodatno daje na značaju borbi za svaki stepenik više na tabeli.