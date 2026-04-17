Legendarni košarkaš Oskar Šmit preminuo je u Brazilu u 69. godini života.

Reč je o jednom od najubojitijih strelaca koje je ova zemlja ikada imala.

Legendarni član Kuće slavnih, proslavljen pod nadimkom "Sveta ruka", godinama se borio sa teškom bolešću, pošto je čak 15 godina bolovao od tumora na mozgu.

Oskar Šmit važio je za najveće ime brazilske košarke, a njegov dres sa brojem 14 zauvek je ostao simbol reprezentacije. Kako prenosi brazilski CNN, vest o njegovoj smrti potvrdila je porodica. Nakon što mu je pozlilo, hitno je prevezen u bolnicu Santa Ana Munisipal, ali lekari nisu uspeli da ga spasu.

Zdravstveno stanje legendarnog asa bilo je narušeno već duže vreme posle operacije, a početkom aprila njegov sin Felipe Šmit dobio je funkciju u Olimpijskom komitetu Brazila.

Tokom bogate karijere, Šmit je retko napuštao domovinu, ali je ipak ostavio trag i u inostranstvu. Nastupao je za brojne klubove, među kojima su Palmeiras, Sirio, Amerika do Rio, JuveKazerta, Pavia, Valjadolid, Korintijans, Bandeirantes i Flamengo.

Sa klupskog i individualnog aspekta ostvario je impresivne rezultate – osvojio je FIBA Interkontinentalni kup, gde je bio i najbolji strelac, a 1991. godine FIBA ga je uvrstila među 50 najvećih košarkaša sveta. Tri puta je učestvovao na ULEB Ol-staru, bio je najbolji strelac španskog prvenstva, dok je čak sedam puta predvodio listu strelaca u Italiji.

U dresu reprezentacije Brazila osvojio je i bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Manili, čime je dodatno učvrstio status jedne od najvećih legendi svetske košarke.