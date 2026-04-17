Košarkaši Crvene zvezde zauzeli su deseto mesto na kraju regularnog dela Evrolige i u plej-inu će igrati protiv Barselone.

Oba tima su na skoru 21-17, ali je katalonski tim jedno mesto ispred zbog boljeg međusobnog skora.

Ono što je bitno jeste da srpski klub i dalje ima šanse za plej-of, ali će put do istog biti paklen.

Zvezda najpre mora da savlada Barselonu u Blaugrani, a onda u gostima da pobedi poraženog iz duela Panatinaikos-Monako.

Ukoliko ostvare dve pobede u gostima, crveno-beli odlaze na megdan prvoplasiranom Olimpijakosu koji bi takođe imao prednost domaćeg terena.