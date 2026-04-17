Košarkaši Crvene zvezde završili su regularni deo evroligaške sezone na desetoj poziciji sa skorom 21-17.

Nadali su se crveno-beli da će zauzeti povoljniju poziciju pred plej-in, ali im večerašnji rezultati nisu išli na ruku.

Tim Saše Obradovića će u plej-inu igrati protiv Barselone koja je deveta sa istim učinkom, ali uz bolji međusobni skor.

Barselona će biti domaćin na ovom meču koji je na programu u utorak. Pobednik će se sastati sa poraženim iz duela Panatinaikos-Monako, a onaj ko izgubi će završiti učešće u Evroligi za ovu sezonu.