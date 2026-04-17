Navijači Crvene zvezde su pomno pratili večerašnje utakmice u Evroligi i nadali se da će njihovom timu rezultati ići od ruke, ali od toga nema ništa.

Nijedan rezultat nije zadovoljio crveno-bele koji će sa desete pozicije ići u plej-in i igraće protiv Barselone, koja je završila na devetom mestu.

Nakon pobeda Žalgirisa i Monaka, ubedljiv trijumf u Atini je ostvario Panatinaikos. "Zeleni" su deklasirali Efes rezultatom 97:62 i tako regularni deo sezone završili na sedmom mestu, pa će za plasman u plej-of igrati na svom terenu protiv Kneževa koji su osmi.

Mučio se tim Ergina Atamana u prvom poluvremenu, ali je usledila prava eksplozija u trećoj deonici. Razlika je konstanto rasla i u jednom trenutku je bilo +40, pa je pitanje pobednika odavno bilo rešeno.

Najgore vesti za Zvezdu su stigle iz Barselone, gde je katalonski tim deklasirao Bajern sa 95:69. Meč u Blaugrani u najmanju ruku zanimao je celu Evropu. Konačan rasplet na tabeli Evrolige zavisio je i od ovog meča, a sam duel obeležio je i srpski trener Pešić, koji je završio karijeru u Evroligi protiv kluba sa kojim je osvojio ovo takmičenje. Zbog toga je popularni Kari dobio ovacije na početku meča.

Barsa je nešto sporije ušla u utakmicu, ali je već u drugoj četvrtini stekla dvocifrenu prednost. U nastavku su Katalonci dominirali i pitanje pobednika se nije dovodilo u pitanje.

Tim Ćavija Paskvala je tako završio kao deveti sa skorom 21-17, koliko ima i Zvezda koja je deseta zbog lošijeg međusobnog skora. Tako će se ove dve ekipe u utorak sastati u Barseloni, a pobednik će odmeriti snage u petak sa poraženim iz duela Panatinaikos-Monako.