Ono što najviše zanima navijače u Srbiji jeste to da je Crvena zvezda zauzela desetu poziciju i u plej-inu će gostovati Barseloni, koja je deveta. Pobednik ovog meča ide na megdan poraženom iz okšaja u kom se sastaju sedmoplasirani Panatinaikos i osmoplasirani Monako.

Crveno-beli su završili regularni deo sa skorom 21-7, baš kao i Barselona koja je ispred na tabeli zbog boljeg međusobnog skora.

Poznata je situacija i u TOP 6, te su tako mesto u plej-ofu zauzeli Olimpijakos (26:12), Valensija (25:13), Real Madrid (24:14), Fenerbahče (24:14), Hapoel (23:15) i Žalgiris (23:15).

Kada je u pitanju donji deo tabele, Dubai je završio sezonu na 11. mestu sa pobedom manje u odnosu na Barselonu. Makabi iz Tel Aviva je poziciju ispod, dok se sa 17 pobeda od Evrolige opraštaju Bajern Minhen i Olimpija Milano.

Partizan je evroligašku sezonu završio sa skorom 16-22, što mu je donelo 15. poziciju. Ispod crno-belih su Pariz, Virtus, Baskonija, Efes i poslednjeplasirani Asvel.

Mečevi plej-ina su na programu u utorak i petak.