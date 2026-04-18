Strašne vesti dolaze iz Brazila gde je u 69. godini preminuo jedan od najvećih košarkaša svih vremena Oskar Šmit.

Njegova porodica je izdala zvanično saopštenje u kome je navela da se najbolji strelac u istoriji olimpijskih košarkaških turnira 15 godina borio sa kancerom mozga.

Poslednje dane Oskar Šmit je proveo u jednoj bolnici na obodu Sao Paula, a ta institucija na zahtev porodice nije htela da objavljuje nikakve detalje vezane za njegovu smrt.

Iako je imao mnogo NBA ponuda nikada nije otišao da igran u Americi jer nije želeo da izgubi pravo nastupa za svoj nacionalni ti,. Igrao je na pet vezanih košarkaških turnira na Olimpijskim igrama, a osim tih utakmica posebno mu u Brazilu pamte zlato sa Panammeričkih igara 1987. godine kada su uz njegovo liderstvo Brazilci savladali Sjedinjene Američke Države.