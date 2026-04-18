Ovogodišnji Masters u Madridu će proći bez Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Najpre je srpski teniser u petak saopštio da će propustiti turnir u španskoj prestonici zbog povrede, a nedugo zatim se oglasio i drugi reket sveta, koji se pre nekoliko dana povukao iz Barselone zbog povrede desnog ručnog zgloba.

Ovome se najviše obradovao Janik Siner koji sada ima otvoren put da dođe do nove titule.

Nakon nešto slabijeg početka sezone, Italijan je uhvatio formu i nalazi se u velikoj seriji pobeda. Osvojio je titule u Indijan Velsu i Majamiju, a sa sjajnim izdanjima je nastavio i na startu sezone na šljaci, pošto je trijumfovao u Monte Karlu. Time je preoteo Alkarazu prvo mesto i vratio se na vrh, a takođe je ponovio uspeh Đokovića iz 2015. godine, osvojivši prva tri Mastersa u godini.

Siner će u Madridu imati veliku priliku da ode korak dalje i da postane prvi teniser ikada koji je podigao pehar na prva četiri turnira u godini iz ove kategorije. Osim toga, imaće mogućnost da dodatno uveća bodovni saldo i pobegne Alkarazu na ATP listi jer prošle godine nije učestvovao na ovom turniru zbog odrađivanja suspenzije.

Janik bi zbog trenutne forme svakako bio glavni favorit za titulu u Madridu, ali će mu izostanak dvojice glavnih konkurenata značajno olakšati posao.