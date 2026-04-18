- U bolnici sam, malopre sam pao i polomio ruku. Srećom, nije mnogo strašno, biću dobro. Kao što možete da čujete, nisam u šoku, normalno pričam - rekao je Tumbaković za "Sportinjo".

On je u jednom zlatiborskom hotelu doživeo nezgodu, pošto se sapleo, pao i polomio ruku.

Odmah potom je došao sanitet koji je popularnog Tumbu prevezeo u bolnicu u Užicu gde mu je ekspresno ukazana medicinska pomoć.

Inače, nekadašnji trener Partizana je na Zlatiboru boravio kako bi propratio dečji fudbalski turnir kako bi dodelio nagrade.