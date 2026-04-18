Fudbaleri Crvene zvezde su ovosezonsku evropsku odiseju počeli u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Crveno-beli su bez većih problema stigli do plej-ofa u kom ih je eliminisao kiparski Pafos ukupnim rezultatom 3:2.

Zbog toga je šampion Srbije nastavio takmičenje u Ligi Evrope, a rezultati na početku nisu bili optimistični pošto je u prva tri kola osvojen samo jedan bod. Ipak, Zvezda je potom nanizala četiri uzastopne pobede i jedan remi, pa je izborila baraž za plasman u osminu finala.

Rival crveno-belima u toj fazi je bio Lil i sve je počelo sjajno. Zvezda je slavila u prvoj utakmici u Francuskoj sa 1:0, ali je u revanšu poražena posle produžetaka i tako završila učešće u drugom po rangu evropskom klupskom takmičenju.

Finansijski gledano, Zvezda može biti zadovoljna jer je inkasirala 19 miliona evra, što je stavlja na visoku 11. poziciju.

Od Zvezde su u tekućoj sezoni Lige Evrope, više zaradili samo Ferencvaroš, Fenerbahče, Lion, Roma, Porto, Betis, ali i polufinalisti Lige Evrope.

Aston Vila je ubedljivo prva sa 28.000.000 evra zarade. Prate je Frajburg i Braga sa 25.600.000 evra, dok je poslednji polufinalista po zaradi – Notingem Forest (24.100.000).

Kolika je razlika u Ligi Evrope i Lige šampiona, govori da je Zvezda u sezoni 2024/25 zaradila oko 32 miliona evra, a crveno-beli su završili učešće na 29. mestu.