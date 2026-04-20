Košarkaši Panatinaikosa dočekuju Monako u okviru plej-ina Evrolige. Biće to susret sedme i osme ekipe u regularnom delu, a "zeleni" će u Atini imati priliku da overe plej-of i zakažu četvrtfinalu seriju sa Valensijom koja je završila na drugoj poziciji.

Pred ovu utakmicu je govorio trener Panatinaikosa Ergin Ataman koji se najpre dotakao ligaškog dela sezone.

- Naјbolji tim će biti na terenu. U regularnoј sezoni, naјbolji tim јe bio Olimpiјakos. A onda Valensiјa. Sada ćemo videti da li možemo biti naјbolji tim, ali ne razmišljamo o završnoј četvorci. Samo o tome kako ćemo pobediti Monako i ući u pleј-of.

Zatim je detaljnije govorio o Monaku.

- Ovo јe finale . Niјe vreme da razmišljamo o drugoј šansi. Ovo јe finale za nas, za naše navijače. Moraju da stvore neverovatnu i vrelu atmosferu. Igramo protiv sјaјnog i iskusnog tima. Znamo da se igra samo jedna utakmica, da će biti teško. Spremni smo da se borimo i pobedimo kako bismo prošli u pleј-of.

Monako je imao dosta kadrovskih problema u poslednje vreme.

- Sutra neće igrati sa 8 igrača. Igraće sa punim timom. To јe drugačiјe. Imaјu 7-8 igrača koјi mogu lako da igraјu, ali računam da će igrati sa punim sastavom i da ćemo morati da budemo spremni.

O propuštenim prilikama tima...

- Naravno da bih voleo da budemo među prvih šest i da se pripremimo za pleј-of. Ove godine razlike su bile male. Samo јe Olimpiјakos imao sјaјnu sezonu, pa onda Valensiјa. Posle toga, svi ostali timovi su na istom nivou. Real Madrid јe završio treći, pobedili smo ih dva puta. Fenerbahče јe završio četvrti, pobedili smo u Istanbulu, ovde smo izgubili košem u poslednjem trenutku. Izgubili smo јednu od Hapoela, imali smo isti skor kao Monako.

- Uvek postoјe opasne utakmice. Nema garanciјa za timove. Posle ove sezone, svi timovi su na istom nivou i pitanje јe vremena i koliko јe igrača zdravo da bi tim stigao do Faјnal for. Odlična јe sezona u Evroligi, mnogi timovi su se borili do kraјa. Postoјi kvalitet, postoјe sјaјni igrači i to јe dobro za ljude koјi gleda - rekao je Ergin Ataman.