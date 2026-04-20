Gabrijela Sabatini i Huan Martin del Potro su bili u Sao Paulu kao ambasadori "Roland Garros Junior Series", a njihova pojava izazvala je ogromnu pažnju.

Uprkos važnom događaju, centralna tema je bio Novak Đoković.

Sabatini i Delpo smatraju da srpski teniser još uvek ima šanse da osvoji 25. grend slem trofej.

Na pitanje o tome može li Novak do istorijskog podviga, Sabatini je bila kratka i jasna:

- Pa, on uvek ima najveće šanse. Bilo koja podloga je u pitanju, on je pokazao da pobeđuje svuda. Ima šanse na apsolutno svakom turniru na kojem se pojavi – izjavila je jedna od najlepših teniserki svih vremena, naglašavajući Đokovićevu neverovatnu prilagodljivost.

Na to se nadovezao i njen sunarodnik Del Potro.

- Da... on je Đoković. Voleo bih da ga vidim kako osvaja taj 25. Grend slem – poručio je nekadašnji šampion US opena.