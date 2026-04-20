Mladi srpski fudbaler Vasilije Subotić produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine, saopštio je danas beogradski klub.

Subotić (18) je krilni fudbaler i debitovao je za Zvezdu na utakmici 29. kola Superlige protiv Radnika.

On je istakao da je veoma srećan zbog novog ugovora koji je potpisao sa Zvezdom.

- Utisci su zaista lepi, presrećan sam. Ovo je jedan vid poverenja od strane kluba i daću sve od sebe da ispunim očekivanja. Atmosfera je stvarno odlična u ekipi, svi su me lepo prihvatili. Sada je na meni da se što bolje pokažem i da se izborim za što više minuta u domaćem prvenstvu, odnosno u prvom timu. Uvek se trudim da dam sve od sebe, svaki trening, svaki minut koji dobijem da dam sto posto sebe - rekao je Subotić, a prenosi sajt kluba.

On je rekao da mu mnogo znači podrška starijih saigrača.

- Mnogo znači kada ste mlad igrač da vam neko od starijih poput Kataija i Arnautovića pruži podršku, to mi mnogo znači da budem bolji - izjavio je Subotić.

Zvezda je navela da se Subotić istakao odličnim izdanjima u mlađim selekcijama kluba.

- Subotić je rođen 5. januara 2008. godine u Beogradu. U Crvenu zvezdu je došao sa 15 godina kada je pojačao pionirsku selekciju i od tada je prošao sve mlađe kategorije. Prvom timu se pridružio tokom reprezentativne pauze u martu 2026. godine, a nedugo zatim je zabeležio i debitantski nastup na meču domaćeg prvenstva protiv Radnika iz Surdulice. Subotić igra na poziciji krilnog napadača, a podjednako dobro se snalazi i na levoj i na desnoj strani. Krase ga brzina, dribling i fudbalska inteligencija - saopštila je Zvezda.

Subotić je odigrao šest utakmica za mlađe selekcije reprezentacije Srbije.