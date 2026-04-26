Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nalazi se u fazi karijere kada pažljivo bira turnire na kojima će igrati, a priroritet su mu grend slemovi. Na startu sezone je igrao finale Australijan opena, a priliku za 25. najveći trofej imaće već na Rolan Garosu.

Nekadašnji treniser i bivši Novakov trener Endi Marej, veruje da Srbin može do još jedne titule na slemu.

- Ja mislim da je Novak sposoban da osvoji 25. grend slem titulu. Prošle godine je igrao polufinala na sva četiri gren slema, a na tri od njih je doživeo povrede. U Australiji je u 2025. savladao Alkarasa, a zimus Sinera tako da je jasno da i dalje ima potencijal da to uradi - rekao je Marej.