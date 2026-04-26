Denver je poražen u gostima protiv Minesote Timbervulvs sa 112:96 i sada gubi sa 3:1 u seriji koja se igra do četiri pobede.

U samoj završnici, na svega nekoliko sekundi do kraja, Nikola Jokić je izgubio živce.

Posle napada Nagetsa, lopta je stigla do Džejdena Mekdenijelsa koji je bio usamljen ispred koša protivnika.

Odlučio je da postigne poene, iako takav potez niko ne radi u ovakvim situacijama, već je praksa da se drži lopta dok ne istekne poslednjih nekoliko sekundi.

To je razbesnelo Jokića koji se zaleteo na protivnika i tada je nastala tuča.

Da se ne radi o nimalo naivnom sukobu, u kome su na kraju učestvovali i svi ostali igrači dva tima, najbolje se može videti na novom snimku koji se pojavio na društvenim mrežama. Na njemu, vidimo i kako jedna žena, koja je bila kraj terena, u poslednji čas uspeva da se pomeri i izbegne da je njih dvojica odgurnu.