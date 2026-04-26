Košarkaši Njujorka su ovim trijumfom izjednačili na 2:2 u seriji, koja se igra do četiri pobede.



U pobedničkom timu istakao se Karl-Entoni Tauns koji je zabeležio trip-dabl sa 20 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Odži Anunobi je imao učinak od 22 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Kod domaćih, najefikasniji je bio Si Džej Mekolum sa 17 poena, dok je Nikil Aleksander-Voker dodao 15.

Naredni meč biće odigran za tri dana u Njujorku.

Košarkaši Oklahome pobedili su u gostima Finiks rezultatom 121:109 i poveli sa 3:0 u prvom kolu plej-ofa Zapada.

U redovima aktuelnog šampiona NBA lige najbolji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 42 poena. Srpski košarkaš Nikola Topić igrao je samo 51 sekundu i nije se upisao u strelce. U timu Finiksa istakao se Dilon Bruks sa 33 poena.

Naredna utakmica biće odigrana za dva dana u Finiksu.

Košarkaši Orlanda savladali su na svom terenu Detroit rezultatom 113:105 i poveli sa 2:1 u prvom kolu plej-ofa Istoka.

U ekipi Orlanda istakao se Paolo Bankero sa 25 poena, 12 skokova i devet asistencija, dok je Dezmond Bejn dodao 25 poena uz sedam uhvaćenih lopti.

U timu Detroita najbolji je bio Kejd Kaningem sa 27 poena.

Naredna utakmica na programu je za dva dana u Orlandu.