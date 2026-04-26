Legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragiša Binić gostovao je na Tanjug TV i tom prilikom pričao o predstojećem večitom derbiju.



- Svaki derbi je specifičan. Crvena zvezda je kao klub napravila iskorak i trenutno je iznad svih. Ovo je derbi koji može da odluči prvaka. I navijači Zvezde i Partizana treba da dođu i isprate ovu utakmicu, igra se u lepom terminu, očekuje se atraktivan meč i verujem da će Zvezda to rešiti u svoju korist. Osvojićemo titulu, biće i proslave, ukoliko do toga dođe, a mislim da hoće. Očekujem dosta golova, jer nema mnogo prostora za kalkulacije, ni sa jedne strane - počeo je priču Binić.



Koliko forma i kvalitet znače u derbiju?

- Derbi je derbi. I ranije se dešavalo da jedna ekipa bude drastično bolja, ali da se utakmica teško dobija. Mora maksimalno da se uđe u meč, bez obzira na protivnika, jer će i druga strana pružiti svoj maksimum. Ako ne uđeš kako treba kao kolektiv, ne ispoštuješ zahteve trenera i ne pružiš svoj kvalitet, rezultat izostane, što je i normalno. Nedostaju nam još četiri titule za četvrtu zvezdicu na grbu, sada imamo 36, a potrebne su još četiri kako bismo prišili novu zvezdu na grbu.

Koji derbi vam je ostao u posebnom sećanju?

- Bilo je mnogo sjajnih derbija, ali posebno pamtim onaj kada sam postigao najbrži gol u derbiju. Ipak, utakmica se nije završila kako je trebalo. Umesto da smo postigli pet ili šest golova, odigrali smo 1:1, u periodu kada smo bili jedna od najboljih ekipa u Evropi. Imali smo mnogo šansi, ali nismo odigrali kako treba i primili smo gol.

Koliko je specifično to što se derbi igra pred kraj prvenstva?

- Derbi se ranije najčešće igrao oko petog ili šestog kola, retko pred kraj prvenstva. Ne sećam se da je često direktno odlučivao šampiona. Naši navijači će napraviti lepu koreografiju. Očekujemo između 35 i 40 hiljada gledalaca. Prilagodili smo i termin, igrači znaju da posle ovog meča sledi pauza, pa ćemo imati vremena da se spremimo za nastavak.