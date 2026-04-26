Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman izneo je utiske posle poraza svoje ekipe od Minesota Timbervulvsa rezultatom 112:96.

Nagetsi nakon novog poraza u Mineapolisu gube sa 3:1 u okviru prve runde plej-ofa Zapadne konferencije.

Adelman je istakao da nije bilo moguće pobediti uz loše procente šuta.



- Sa tako malim procentom u drugom poluvremenu bilo bi teško pobediti. Svaka čast Minesoti, dvojica njihovih igrača sa klupe ubacili su 60 poena. Mi smo se mučili u napadu, posebno u drugom poluvremenu, imali smo šansu u trećoj četvrtini - rekao je Adelman.

Utisak je da najbolji igrači ekipe Nikola Jokić i Džamal Marej ne pružaju dovoljno dobre partije.

- Ne, mislim, naša dva najbolja igrača šutirali su 6/24 u drugom poluvremenu. Većina od tih šuteva bili su dobri šutevi, akcije su pravljene za njih. Nažalost, nisu imali dobro veče. Slabi brojevi iz igre nam nisu pomogli da pomognemo. Kada ostavite ekipu na 108 poena imate dobru šansu da pobedite. Mi to nismo iskoristili ni u trećoj utakmici. Ne interesuje me šta pišete, znam kako se tim oseća i znam da ima nešto u nama - jasan je trener Nagetsa.

Adelman i dalje veruje u svoj tim.

- Da moramo da dobijemo petu utakmicu, da izvučemo pouke, da budemo više na lopti, da izvučemo kako da budemo bolji u napadu i da se vratimo u ovu salu. Imam igrače koji su radili takve stvari u ovim situacijama - podvukao je Adelman i ohrabrio Jokića i Mareja.

- Verujem u naša dva najbolja igrača da će pronaći ritam i da će to učiniti u petoj utakmici. To će nam dozvoliti da se vratimo u ovu salu i da izborimo naredni meč - izjavio je Adelman.

Kraj utakmice obeležio je sukob Jokića i Džejdena Mekdenijelsa. Srpski centar je isključen, pa postoji mala mogućnost da bude suspendovan.

Ipak, trener Denvera smatra da se to neće desiti.

- Pregledali smo snimak. Ne sviđa mi se to što je Mekdenijels uradio. Utakmica je već bila gotova. U 2026. godini se to ne dešava, to je on. Ako tako žele da rade, neka rade. Neće biti suspenzija, video sam Jokića sa Rendlom i onda su obojica isključeni - zaključio je Adelman.



