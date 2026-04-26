Lazar Stojković posle aktuelne sezone napustiće ekipu Crvene zvezde, jer će karijeru nastaviti na koledžu.

Stojković nije uspeo da ostavi trag u seniorskoj košarci, a sada će igrazi na Univerzitetu Sent Džon, gde ćemu trener biti Rik Pitino.

- Mnogo koledž opcija je postojalo, ali kad sam čuo da me traži Rik Pitino – znao sam da idem tamo. Samo sam rekao da idem kod njega. Odradili smo jedan sastanak preko Zuma, gde mi je rekao da mu se sviđam i da želi da me vidi uživo. Sve se posle brzo završilo i više nisam morao da biram. Njujork je prelep grad, neke utakmice igraju u Medison Skver Gardenu. Obišao sam ga i bilo je to predivno iskustvo. Nisam mnogo razmišljao kada sam čuo da me Pitino traži - rekao je Stojković u intervjuu za Meridiansport.

Ove sezone uspeo je da sa Crvenom zvezdom osvoji trofej u Kupu Radivoja Koraća.

- Žao mi je što odlazim iz Crvene zvezde jer je to klub za koji navijam od malena i imam emocije koje ne mogu da se opišu rečima. Ovde su najbolji navijači na svetu, a ko zna… Videćemo šta će doneti budućnost. Iskreno, ovo je trenutno najbolji korak za mene.

Kup je svakako jedna od najlepših uspomena, a nadam se da će ih biti još. Ipak, toliko toga lepog se desilo, tako da ne bih ništa izdvajao - zaključio je Stojković.