Denver je poražen u gostima protiv Minesote Timbervulvs sa 112:96 i sada gubi sa 3:1 u seriji koja se igra do četiri pobede.

U samoj završnici, na svega nekoliko sekundi do kraja, Nikola Jokić je izgubio živce.

Posle napada Nagetsa, lopta je stigla do Džejdena Mekdenijelsa koji je bio usamljen ispred koša protivnika.

Odlučio je da postigne poene, iako takav potez niko ne radi u ovakvim situacijama, već je praksa da se drži lopta dok ne istekne poslednjih nekoliko sekundi.

To je razbesnelo Jokića koji se zaleteo na protivnika i tada je nastala tuča. Sudije su pogledale snimak čitave situacije, nakon čega je izbačen Nikola Jokić, kao i košarkaš Minesote, Džulijus Rendl.

Posle utakmice došlo je i do pravog rata u programu uživo! Dve legende NBA lige, Šekil O'Nil i Čarls Barkli, ušle su u žestoku raspravu. O'Nil je stao na stranu Mekdenijelsa i istakao kako bi i on uradio isto.

- Izveo bih "vetrenjaču" od 360 stepeni kao Vins Karter! Naravno da bih poentirao. Ovo je plej-of! Pokušavam da ti uđem u glavu, da te obrukam pred porodicom, ženom i devojkom. Ne zanimaju me posledice - zagrmeo je O'Nil, a Barkli mu nije ostao dužan:

- Neću da lažem, ja sam znao da udarim igrače ako gubimo 20 razlike i oni pokušaju tako nešto. Da je neko šutnuo trojku na tu razliku, rekao bih u svlačionici: "Evo 500 dolara onome ko ga pošteno sastavi sa zemljom!" Radio sam to i ponosim se time. To su pravila ove igre, ne smeš da ponižavaš protivnika - odgovorio je Barkli.

Dodao je Čarls Barkli potom i da bi prihvatio da ga neko udari da je uradio nešto slično kao Džejden Mekdenijels ili još gore, ono što je Šekil O'Nil rekao da bi pokušao.

- Da sam ja zakucao "vetrenjaču" i da me je neko srušio na pod, samo bih ustao i rekao: "U redu je, zaslužio sam." - zaključio je Barkli.

Nisu se tu njih dvojica zaustavili, već su se prisetili međusobne tuče iz 1999. godine.

- Morao sam tada da se potučem s tobom, gađao si me loptom - podsetio je Barkli Šekila, a O'Nil je odgovorio:

- Ti si mene prvi faulirao, ali ne možeš da me gađaš loptom pred 18.000 ljudi! Posle toliko godina, pusti to više čoveče...