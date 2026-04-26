Legendarni Šekil O'Nil ne krije da navija za Nikolu Jokića protiv Minesote Timbervulvsa, pa je uživo u programu pokušao da bude duhovit i priča na srpskom jeziku.

Slavni bivši centar je hteo da pošalje poruku podrške Nikoli Jokiću, zbog kog je pokušao da govori srpski.

Ipak, oni koji su u Srbiji ovo čuli uglavnom su bili u šoku, jer ono što je Šek izgovorio nema veze sa srpskim, a ni sa bilo kojim drugim jezikom.

I sam komentator je bio u čudu, te je, kada je Šek posle svoje gluposti rekao "da, to je srpski", samo javno upitao – Srpski za šta?