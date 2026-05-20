Angelina Topić zlatnim slovima piše istoriju našeg sporta. Radi velike stvari, i jasno je da nije više samo talentovana devojčica. Već je ozbiljan atletičar i neko ko pravi mala, ali i velika čuda. Zašto je drugačija od ostalih vršnjaka?

Ono što posebno ističe Angelinu od drugih je njen mantalite... Svi stručnjaci ističu da ume da se nosi sa pritiskom i da je to ono što je nosi.

Ona nikada ne kuka, ni kad je povređena ni kad joj ne ide... Jasno postavlja ciljeve i radi sve da ostvari ono što je zacrtala.

I pored toga što ima samo 19 godina, već je na nivou najboljih na svetu. Ako ostane zdrava, medalje će se samo nizati. Realna je medalja i na Olimpijskim igrama. Pitanje je odakle tako mladoj takmičarki takav mentalitet? Sve kreće iz porodice. Njen otac Dragutin je i sam bio vrhunski takmičar, sigurno da je uspeo da svoje iskustvo prense na ćerku i tako joj pomogne da izgradi jak sportsi karater.

Ona je istakla da je sve što zna naučila od oca Dragutina Topića.

-On mi je najveći uzor u sportu i životu. Nešto posebno pred finale? Samo da se ponašam kao i inače, da uživam u trenutku, kao i na svim ostalim takmičenjima. Moj maksimum je ovog puta bio dovoljan za drugo mesto - navela je srpska atletičarka.

Angelina ima svoj cilj i jasno gazi po ka njemu...