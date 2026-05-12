Ovoga puta govorio je Lalatović o kapitenu Crvene zvezde, Mirku Ivaniću. On je otkrio više nego zanimljive detalje.

- Mića Ivanić je jedan od najboljih igrača koje sam ikad trenirao i najbolji momak. S pravom je tu gde jeste. S pravom je u Crvenoj zvezdi, s pravom je postao legenda Crvene zvezde. Ja sam ga trenirao u Proleteru. Sećam se jednog treninga gde je pao u nesvest. Znate zašto je pao? Pio je puno koka-kole i po celu noć igrao igrice. Bio je onako gladan, a kod mene su treninzi teški. Bio je mlad, imao je 17 godina. Kod mene su naporni treninzi i njemu je bilo malo loše. Ja mislim: ’Koga su mi, bre, ovo doveli? Ovaj pada ovde, ne može izdržati trening... - rekao je Lalatović za "Mozzarsport"..

Ipak, brzo se uverio u njegov potencijal.

- Ja ga ubacim u jednu utakmicu i kad sam video pomislim: ‘je*em ti sunce, ko je ovaj mali?!’ Čudo, čudo! Jednom sam ga stavio na klupu, ubacio u igru i postao je moj miljenik. To je igrač koji ima viziju, koji vidi rešenje pre nego što dobije loptu. Posle svakog dobrog pasa nastavlja kretanje, usmeren prijem, sve - čudo. To je danas najteže sačuvati, kad daš pas i nastaviš kretanje, kad dođeš iz drugog plana. Danas se fudbal ne igra s loptom, igra se bez lopte, ali u igri bez lopte moraš biti spreman da bi se ponavljao, da dolaziš u te prostore. Džaba ako ja imam loptu i sad, ti se ubaciš, ja ti gurnem loptu. Neki kažu: ’Bravo, majstore, za loptu’. Ja kažem: ’Ne, stani, stop trening. Ne bravo ti. Bravo ti, jer si me svojim kretanjem naterao da ja dobijem tu ideju’. Jer da sam ja bio statičan, ti bi mi dao loptu u noge.

Danas Ivanić igra ozbiljan fudbal i da nije bilo povrede, sigurno da bi uradi još mnogo više ove sezone.