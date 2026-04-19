Treći strelac Evrolige Nadir Hifi otvoreno je poručio da mu je naredni korak u karijeri odlazak u NBA ligu.

Hifi, koji je za Pariz prosečno beležio 18,9 poena po utakmici u elitnom takmičenju, smatra da je spreman za najveću košarkašku scenu.

-Nije tajna, osećam da sam spreman. Nadam se da ću dobiti priliku već ovog leta. Ne mogu više da se prijavim za draft, ali se nadam ugovoru kao slobodan igrač - rekao je Hifi za Parizijen i dodao:

-Nije sve na meni – mogu samo da nastavim da dokazujem svoju vrednost na terenu. Znam da postoji veliko interesovanje i u Evropi, ali sam i dalje pod ugovorom sa Parizom. U svakom slučaju, trenutno je moja jedina opcija NBA.

Hifi je beležio i 3,8 asistencija po meču, za dva je šutirao 47,3 posto, a za tri 35,1.

Levoruki bek visok je 185 cm i u julu će napuniti 24 godine.