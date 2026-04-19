Matine termin, vođstvo od +8 početkom prvog poluvremena, ali košarkaši Barselone ipak su poraženi u uvodu za evroligaški plej-in okršaj sa Crvenom zvezdom.

U katalonskom derbiju, Ljeida je kod kuće bila bolja od Barselone - 90:80.

Ekipa Ćavija Paskvala povela je sa 49:41 trojkom Brizuele, ali je domaćin uzvratio serijom 13-0.

Držali su se gosti u igri do sredine poslednje četvrtine, ali Pauli postiže dve trojke u seriji 8-0 za 75:63 na 6:35 do kraja.

Upravo je Oriol Pauli bio igrač utakmice sa 27 poena (9-15 iz igre), uz po 7 skokova i asistencija. Pauli ima 31 godinu, igra na poziciji krila i – ponikao je u Barseloni, za koju je i nastupao kao senior dve sezone pre prelaska u Ljeidu 2024. godine.

Crvena zvezda nije uspela da pomeri meč s Partizanom i igraće s večitim rivalom od 19.30.