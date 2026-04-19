Bivši košarkaš Crvene zvezde Meridianbet, a sada analitičar Milutin Aleksić, prokomentarisao je situaciju crveno-belih uoči plej-ina Evrolige.

Nakon ubedljivog poraza od Reala u Madridu i rezultata direktnih konkurenata koji joj nisu išli na ruku, Crvena zvezda Meridijanbet je ligaški deo Evrolige okončala na 10. mestu. To znači da tim Saše Obradovića čeka trnovit put do plej-ofa, budući da najpre mora da se preskoče dve prepreke u plej-inu i to obe na gostujućem terenu.

Prva će biti Barselona, sa kojom crveno-beli baš i nemaju dobar skor u međusobnim okršajima, a u eventualnom finalu plej-ina crveno-bele bi čekao poraženi iz duela Panatinaikos - Monako koji se igra u Atini.

Ukoliko prođe ove prepreke, Zvezdi bi u četvrtfinalnoj seriji protivnik bio Olimpijakos, koji je prvu fazu Evrolige okončao na prvom mestu.

O situaciji tima sa Malog Kalemegdana govorio je njegov bivši košarkaš, Milutin Aleksić, koji je uoči predstojećeg derbija sa Partizanom u ABA ligi gostovao na televiziji "Una".

Tabela me ne iznenađuje. Pričali smo da će ovih deset ostati u deset, a sad kojim redosledom. Pokazalo je ovo zadnje kolo kako se igraju važni mečevi. Kontrola svih 40 minuta. Ono gde nisam očekivao je Monako. Očekivao sam da koliko Hapoelu znači domaći teren, da pruži bolji otpor - rekao je Aleksić i dodao:

Ne mogu da kažem da je poraz Zvezde od Real Madrida pad forme. Zvezda je svoje šanse izgubila u ranijim mečevima. Protiv Partizana u oba meča, Makabija i Bajern. Zvezda je imala lepe pobede na strani i kod kuće, ali na kraju to nije valorizovala. To da je pad forme izgubiti od Reala, to je...

Što se tiče samog meča protiv Real Madrida, rekao je da je Saši Obradoviću nedostajao doprinos igrača sa klupe.

Real Madrid, Fenerbahče, pa Olimpijakos… Namirišu te loše minute i naprave kapitalnu prednost i to je teško da se tigne. Zvezda je, ponoviću, odigrala dobru sezonu, ali svoju zgodnu siituaciju, u koju se sama dovela, propustila je na tim pomenutim mečevima. Zato je taj meč protiv Reala trebalo da bude rasterećeniji. Mora da se igra u kontinuitetu. Zvezda ne može da dozvoli sebi luksuz.

Smatra Aleksić da Zvezda i te kako nije rekla sve u ovosezonskom izdanju Evrolige.

Kad imate 20 ekipa koje se bore za plej-of, morate da računate na iznenađenje. Ne može da se konstatuje što se sada odjednom priča da je Zvezda deseta i kao to je kraj. Ubeđen sam da ako Zvezda pregrmi Barselonu, može s Monakom koji ima skraćen roster. Ne bih da zvučimo pesimistično, nije završeno učešće u Evroligi. Takva je atmosfera.