Partizan je drugi sa skorom 20-3, dok je Zvezda osigurala treće mesto sa učinkom 18-5.

"Pred nama je derbi, a takve utakmice uvek nose posebnu težinu. Ujedno, ovo je i poslednji meč regularnog dela sezone i želimo da se borimo za prvo mesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobedimo. Očekuje nas dobra utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika", rekao je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

Zvezdin trener Saša Obradović istakao je da mu je žao što nije bilo razumevanja za odlaganje derbija, jer crveno-beli u utorak uveče gostuju Barseloni u plej-inu Evrolige.

"Očekuje nas izuzetno težak mini ciklus, dve utakmice u rasponu od samo tri dana. Iskreno mi je žao što ABA liga nije imala sluha i razumevanja za naš zahtev da se ova utakmica odloži jer verujem da je naš plasman u doigravanje Evrolige svojevrsni benefit i dobra slika i za ABA ligu. Tako je bilo ranije, ne vidim zašto to ne bi bilo i sada. Sada kada je tako, okrećemo se toj obavezi i želimo da odigramo dobru utakmicu. Dobro se poznajemo, ovo će nam biti četvrti duel ove sezone i tu nekakvih tajni nema. Dobra energija, odbrana i nadahnutost nekog pojedinca je uvek bio put za dobar rezultat u ovakvim utakmicama", rekao je Obradović.

