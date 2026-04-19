U projekat su bili uključeni timovi iz Srbije, Crne Gore i Makedonije, ali ovi potonji nisu želeli da se odreknu domaće lige.

Zato je na današnjem sastanku u Skoplju, kom su prisustvovali predstavnici tri Saveza, kao i klubova, odlučeno da takmičenje počne tek od septembra 2027. godine.

Do tada će ove tri zemlje pripremiti novi sistem takmičenja, a tokom naredne sezone ćemo imati "pilot" projekat, odnosno, probu u vidu tri regionalna turnira.

Učestvovaće 10 klubova – četiri iz Srbije (Partizan, Vojvodina, Dinamo Pančevo i Dubočica), četiri iz Makedonije (Vardar, Ohrid, Alkaloid i Eurofarm Pelister) i dva iz Crne Gore (Budvanska rivijera i, najverovatnije, Lovćen).

Ovi klubovi odigraće tri turnira tokom sezone, više revijalnog karaktera, dok bi od početne sezone 2027/2028, najavljeno je iz EHF, pobednik čak mogao da ima prohodnost do Lige šampiona.