Svi su mislili da Flavio Kobili plače od sreće nakon plasmana u finale turnira u Minhenu, ali mladi Italijan otkrio je razlog zbog koga su ga savladale emocije.

Nije mu bilo lako. Preminuo je 13-godišnji dečak kojeg je dobro poznavao.

-Vrlo sam srećan. Bila je posebna nedelja od prvog dana. Nisam igrao dobro prošle sedmice i prvi dani treninga su bili teški. Nisam mogao da osvojim ni set. Ali meč za mečom, to mi se inače dešava, uspeo sam da pronađem ritam na turniru. Danas sam igrao odličan duel, jedan od najboljih u karijeri. Imao sam i dodatnu motivaciju, možda ste videli da sam bio emotivniji tokom intervjua. Dečak iz mog kluba, mali Janik, preminuo je sinoć. Bili smo vrlo bliski i odlično sam ga poznavao. I želeo bih da ovu pobedu posvetim njemu - rekao je Koboli.

Za titulu u Bavarskoj boriće se protiv Bena Šeltona.