Andrej Kostić je sjajnim partijama u dresu Partizana skrenuo na sebe veliku pažnju i u toku sezone je obezbedio transfer u Milan.

Italijanski gigant nije odustajao od mladog napadača i na kraju ga je kaparisao za 3.500.000 evra i od leta će moći da računa na njega.

Tamošnji mediji pomno prate njegov razvoj, o čemu govori novi tekst koji je objavila “Gazeta delo Sport”, u potpunosti posvećen karakteristikama i karijeri ofanzivca crno-belih.

- Kostić ima učinak od 12 golova i jedne asistencije na 39 utakmica. Posle Lamina Jamala, on je igrač mlađi od 21 godine sa najboljim odnosom golova i asistencija na svakih 90 minuta među 50 najjačih liga sveta - počeli su Italijani.

- U Beogradu igra jedna devetka, u vlasništvu Milana, koja je ove sezone već stigla do dvocifrenog broja golova. Poslednji pogodak postigao je pre manje od mesec dana, 18. aprila, i bio je odlučujući za pobedu svog tima.

Mnoštvo komplimenata upućeno je na adresu reprezentativca Crne Gore.

- Crnogorca u Srbiji porede sa Dušanom Vlahovićem (imaju čak i istog menadžera). Golove postiže u fizički zahtevnom i intenzivnom prvenstvu, sa stadionima koje je blago opisati kao ‘vrele’. Posle Lamina Jamala, Kostić je najbolji U21 igrač po učinku golova i asistencija na 90 minuta među 50 najvećih liga sveta, računajući igrače sa najmanje 720 minuta na terenu. Deluje da je Milan napravio odličan potez - piše "Gazeta" uz dodatni osvrt na statističke kolone.

Nastavili su Italijani u istom kontekstu, što svedoči da na “San Siru” imaju velika očekivanja od Crnogorca.

- Kostić je fizički snažan centarfor (188 centimetara), tehnički potkovan, ali i pomalo netipičan. Osim što može da igra kao klasičan sidraš, odlično učestvuje i u organizaciji igre. Pomalo podseća na Harija Kejna, naravno uz sva potrebna poređenja i razlike. Daje golove glavom, šutira sa distance, igra leđima okrenut golu i ima veliki prostor za napredak u tehničkom smislu. Ivan Brnović, trener koji ga je lansirao među profesionalce u Budućnosti iz Podgorice, opisao ga je kao mešavinu Filipa Inzagija i Ole Gunar Solskjera. Da li je to zaista tako, pokazaće godine - dodaje novinar prestižnog lista.