Partizan odmah dobija 3.500.000 miliona evra, ali... Kako saznaje "Mozzarsport" neće biti tako lako da se ostvare bonusi.

Kad je reč o bonusima u iznosu od čak 4.500.000 evra postoje oni koji su realno dostižni i oni koji spadaju u teško ostvarive.

Prvi put kad Andrej Kostić bude obukao dres Milana u zvaničnoj utakmici na račun srpskog kluba će leći 250.000 evra. Samo za debi. Kad bude stigao do petog meča crno-beli mogu da računaju na još 250.000, posle desetog na celih 500.000, a kad bude skupio još pet, odnosno zabeležio 15 mečeva za Milan, u bilo kom takmičenju, aktiviraće se bonus od dodatnih 500.000 evra.

Suština: prvih 15 utakmica Andreja Kostića bi mogle da donesu u Humsku 1.500.000 evra.

Na sličan način se tretiraju i susreti u Ligi šampiona koja može da mu doda još 1.000.000 evra. Na primer, može da se desi da jedna od prvih pet ili prvih deset utakmica u pomenutom nizu bude baš u elitnom evropskom takmičenju, što bi onda podiglo vrednost bonusa. I tako zavisno koliko ih bude odigrao, sve do zbirno 2.500.000 evra, koliko se na Topčiderskom brdu nadaju da bi realno mogli da dobiju, ako se bivši igrač Budućnosti bude razvijao projektovanom dinamikom i nametnuo Alegriju. U ovom času to deluje teško izvodljivo za prvu sezonu, ali za onu tamo možda realnije.

Kad je reč o preostalih 2.000.000 evra teško ostvarivih bonusa, zavise od timskog učinka, odnosno da li će tokom boravka Kostića u Milanu ekipa osvojiti Skudeto ili, možda, Ligu šampiona.

Da li je Partizan povukao pravi potez?