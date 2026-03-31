Juventus uveliko misli o letu. Strategija Stare dame je jasna – potrebno je naći i „blindirati“ devetku za sledeću sezonu. Ugovor Dušana Vlahovića ističe, a veliko je pitanje da li će dve strane produžiti saradnju, pa se zato postavlja pitanje na koga će se klub iz Torina kladiti.

Prema pisanju Tutosporta, budžet za novog napadača je određen i biće između 30 i 40 miliona evra. Kroki je nacrtan i najlakše ga je opisati – staromodna devetka. To je ideja Juventusa, a sada se postavlja pitanje ko će biti taj igrač.

Nekoliko imena se pominje, a najzvučnije je svakako Romelu Lukaku, koji je blizu da raskine ugovor sa Napolijem zbog finansijskih problema ekipe Lučana Spaletija. Osim gorostasa iz Belgije, pominje se i povratak Darvina Nunjeza iz Saudijske Arabije u Evropu.