Kad će Novak Đoković opet na teren?

Kako je otkrio direktora mastersa u Madridu, legendarni bivši as Felisijano Lopez, veruje da će ih nekadašnji broj 1 ATP liste i ove godine počastiti svojim učešćem.

Svakako, Đoković pažljivo razmatra raspored po turnirima, ali očigledno je već "prelomio".

-Jedva čeka da dođe u Madrid, javili su mi. Očigledno je da je Đokovicćev raspored u poslednje vreme takav kakav jeste. Ima mogućnost da igra vrlo malo, a da se i dalje takmiči za velike titule sa skoro 40 godina. Ono što verujem jeste da želi da dođe u Madrid, tako da je u sezoni na šljaci to jedan od njegovih prioriteta, očigledno posle Rolan Garosa - rekao je Lopez.

On je zatim dodao:

-Moramo da budemo zahvalni na tome, jer on igra tako malo i bira svoje turnire tako specifično i precizno... Treba biti oprezan, ali ako sve bude u redu, imaćemo i Đokovića u Madridu - najavio je Felisijano Lopez.



Srpski as je u 2025. očajno počeo sezonu na šljaci, doživeo rane poraze u Monte Karlu i Madridu, da bi formu vratio u Ženevi osvojivši jubilarnu 100. titulu.