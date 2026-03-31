Nekadašnji bugarski fudbalski reprezentativac Borislav Mihajlov preminuo je u 64. godini, saopštio je danas Fudbalski savez Bugarske.

Mihajlov je kao golman zabeležio 102 utakmice u dresu reprezentacije Bugarske, a na 60 mečeva je bio kapiten, što je rekord u istoriji bugarskog tima.

On je bio je član selekcije Bugarske koja je na Svetskom prvenstvu 1994. godine zauzela četvrto mesto.

Tokom fudbalske karijere igrao je za Levski, Belenenseš, Miluz, Reding, Botev, Slaviju i Cirih.

Nakon završetka igračke karijere bio je predsednik Fudbalskog saveza Bugarske.