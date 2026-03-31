Miloš Cvjetićanin se bori za titulu! Sada se oglasio i oduševio navijače u Srbiji.

-Samo da se javim povodom ovih neverovatnih vesti, a to je da radimk za pojas teške kategorije u junu, 13. juna, tako da... Ja i dalje ne mogu da verujem da se sve to dešava. Ne obraćam pažnju na to jer sam, shvatićete me, previše sam fokusiran da im svima poskidam glave i da pokažem da smo najjači narod. Došao je momenat tog krunisanja svog ovog rada, koji Zoki i ja radimo godinama. Hteo bih da se zahvalim vama na neverovatnoj podršci. Biti ovde gde sam ja, je stvarno jedan veliki poklon. Stvarno ne znam kako da se uopšte zahvalim na tome. Voleo bih da to bude jedna jako lepa poruka za sve, da stvarno ništa nije nemoguće, i da verujete u sebe, i ovim putem ću vam ja pokazati da nam niko nije ravan, ni u ringu, ni u svetu, niti bilo gde - poručio je Cvjetićanin.

Inače, biće ovo revanš Srbina i Krome, s obzirom na to da su se već sastali u decembru 2024. godine, kada je Kroma slavio protiv srpskog borca.