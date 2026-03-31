Košarkaški klub Čikago saopštio je danas da je otpustio beka Džejdena Ajvija nakon njegovih negativnih komenatara o LGBTQ osobama.

Kako se navodi, njegovo ponašanje je štetno po tim.

Ajvi je prethodno na svom Instagram nalogu prozvao NBA ligu zbog promocije "Meseca ponosa", rekavši da se slavi "nepravednost".

- Proglašavaju 'Mesec ponosa' u NBA ligi. Pokazuju ga svetu. Kažu, pridružite nam se da proslavimo bezbožništvo. Promovišu ga na bilbordima, ulicama. Pa kako je moguće da neko može da govori o pravednosti - rekao je Ajvi tokom uključenja uživo na Instagramu.

Ajvi se u uključenju posle otkaza zapitao zašto je otpušten i naveo da njegovo ponašanje nije ugrozilo tim.

- Zašto jednostavno nisu rekli - ne slažemo se sa njegovim stavom? Kako je moje ponašanje štetno za tim? Šta sam uradio timu? Šta sam uradio igračima? Ove stvari neće biti važne na Sudnjem danu. Uspesi i prstenje koje su osvojili Lebron i Džordan neće biti važni - poručio je Ajvi.

ESPN navodi da je Ajvi otvoreno pričao o svojim verskim uverenjima dok je igrao u Detroitu, ali to poraslo nakon njegovog prelaska u Čikago, što je uznemirilo neke članove tima koji su ga opisali kao "propovednika" u svlačionici.

Ajvi je u februaru ove godine prešao iz Detroita u Čikago, a poslednjih nedelja nije igrao zbog povrede kolena.

Američki bek je na 37 utakmica NBA lige ove sezone prosečno beležio 8,5 poena, 2,5 skokova i 1,8 asistencija.