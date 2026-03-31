Bilo je tuče, gurkanja, isključenja... A svoj udeo u svemu imao je i bivši igrač Partizana Tajrik Džons.

Iako su tamošni mediji isprva preneli kako je Džouns uputio nesportski gest navijačima "zelenih", to zapravo nije slučaj. Tajrik je prstima pokazao znak "V" koji simbolizuje pobedu njegovog tima.

U ovakvim okolnostima to je dodatno podgrejalo atmosferu, ali najnoviji snimak pokazuje da ništa nije bilo sporno. Džons nije pokazao srednji prst, kako se u početku mislilo.

Na kraju sve to dodatno je usijalo i ovako podgrejanu atmosferu...