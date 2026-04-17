Košarkaš Olimpijakosa Tajrik Džons suspendovan je na tri utakmice, a uz to je dobio novčanu kaznu u iznosu od 30.000 evra od strane grčke lige zbog gestikuliranja prema navijačima Panathinaikosa tokom derbija 30. marta.

Disciplinski sudija Grčke lige kaznio je Džonsa, a izjava glasi:

- Disciplinska kazna u obliku suspenzije od tri (3) utakmice i novčana kazna od trideset hiljada evra (€30,000) izriče se Tajriku Džonsu, košarkašu Olimpijakosa, zbog gesta (uvrede) upućenog navijačima protivničkog tima.

- Ovaj čin desio se tokom utakmice grčkog šampionata, na utakmici između Olimpijakosa i Panatinaikosa, koja je odigrana 30. marta 2026. godine.

Džons je početkom januara napustio Partizan i prešao u Olimpijakos, ali očigledno još nije obuzdao svoj temperament...