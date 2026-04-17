Bivši skaut Real Madrida Manolo Romero osuo je paljbu po Vinisijusu Žunioru. Kraljevski klub je ispao od Bajerna u četvrtfinalu Lige šampiona, nakon čega je Romero žestoko kritikovao brazilskog ofanzivca.

- Koliko sam emisija posvetio govoreći da treba da rade na završnici, da treba da rade na svojoj glavi? Vidim da Vinisijusov mozak ne radi. Na tome mora da se radi. To je realnost. Prvo, moramo da dovedemo igrače koji imaju mozak. Umoran sam od igrača bez mozga koji nose najpoznatiji dres u istoriji fudbala.

Real je eliminacijom od Bajerna izgubio šanse da osvoji evropsku titulu. Zimus je šokantno ispao u ranoj fazi Kupa Kralja, dok u La Ligi ima devet bodova manje od vodeće Barselone, pa postoji realna mogućnost da drugu sezonu zaredom završi bez trofeja.