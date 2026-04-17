Luka Dončić godinama važi za jednog od najboljih košarkaša sveta. Slovenački as dominira iz sezone u sezonu, a jednim potezom je pokazao da nije samo veliki igrač, već i veliki čovek.

Naime, Dončić je prvog aprila, pred utakmicu Los Anđeles Lejkersa i Klivlend Kavalirsa, od svog navijača, koji se bori sa teškom bolešću, na poklon dobio jednu narukvicu.

Od tog trenutka je ne skida i to se moglo videti na sinoćnoj utakmici između Real Madrida i Crvene zvezde, koju je Luka uživo gledao zajedno sa Novakom Đokovićem.