Dolazak Roberta De Zerbija u Totenhem bi trebalo da bude, barem kako sada stvari stoje, dobar potez uprave kluba. Ako za išta može da se kaže da je dobro u londonskom velikanu ove sezone.

Treneri dolaze i odlaze i Spursa, neki se zadrže malo duže, neki budu samo kao na stanici. U svakom slučaju, svi odlaze.

Trošak angažovanja i potom otpuštanja šestorice glavnih trenera (i njihovog osoblja) od Madrida je nešto manje od 60 miliona funti. Naknade njihovim klubovima (6,7 miliona Brentfordu za Frenka Lamparda) i njihove otpremnine (8 miliona za istog trenera) ne uključuju plate, što verovatno udvostručuje izdatak na oko 120 miliona potrošenih na menadžere u sedam godina.