-Ne mislim da postoji neko ko može da izazove ove momke, realno. Mislim da onaj koji može da izazove, možda ne nužno uvek na grend slemovima, ali svakako postoji pretnja, mislim, Novak, videli smo to, on je još uvek tu, on bi i dalje mogao biti pretnja - rekao je Keš.

Nastavio je u istom ritmu.

-Izdvojio bih Džeka Drejpera. Mislim da je on jedini, ima vatrenu moć, ima mentalni kapacitet. I upravo se vratio posle duge pauze na drugom turniru, pobedivši Đokovića, znate, Novak nije tako dosledan kao što je nekada bio, ali i dalje brine ove momke.

Sve više se govori o Francuzu Arturu Filsu čiji je trener već neko vreme Goran Ivanišević.

-Mislim da je Fils odličan igrač. On je jedan od onih momaka za koje mislim da bi trebalo da se popnu na rang listi. Osim toga, govorimo o istim starim likovima. Govorimo o Zverevu i drugim momcima, ali mislim da će Siner i Alkaraz dominirati u naredne četiri godine - jasan je Keš.