Dogovorio je Partizan prodaju talentovanog napadača Andreja Kostića italijanskom gigantu Milanu, ali uz jedan ključni uslov za crno-bele.

Naime, klub iz Humske je tražio od "roso-nera" da ima odmah uplate novac od transfera kako bi srpski vicešampion mogao da reši finansijske probleme.

Pritisnut je Partizana UEFA monitoringom koji je ključan za dobijanje evropske licence i izlazak u kvalifikacije što će novcem od transfera Kostića biti rešeno do kraja meseca.

Da podsetimo da spekuliše da će crno-beli od celokupnog transfera zaraditi fiksnih 3.000.000 evra, a da bi čitav posao uz celokupne bonuse mogao da naraste na čak 7.500.000 evra.

Plan je da 19-godišnjak ostane na pozajmici u Partizanu do kraja ove sezone, a onda se na leto preseli u Milan.