Marija Šarapvao već neko vreme ne igre tenis, ali... Ruskinja izgleda odlično. U sjajnoj je formi, a posebno pazi na modne detale.

Ovo verovatno nije odevna kombinacija u kojoj bih vodila decu u školu", napisala je Šarapova, što je dodatno zabavilo njene pratioce. Mnogi su joj u komentarima poručili da izgleda "bolje nego u igračkim danima", dok su drugi zaključili kako "za Mariju vreme očito stoji"

Marija Šarapova danas živi u Sjedinjenim Državama, gde se posle sportske karijere posvetila poslovnim poduhvatima i porodičnom životu. Uz poslovne projekte, aktivna je na društvenim mrežama na kojima s javnošću deli detalje iz privatnog života sa partnerom i sinom, ali i modne kombinacije koje redovno izazivaju veliko interesovanje.

Tokom svoje izuzetno uspešne karijere, Šarapova je osvojila pet Grend Slem titula i godinama je bila jedna od najpopularnijih sportistkinja na svetu. Nekoliko godina posle povlačenja, očito je da i dalje s lakoćom privlači pažnju javnosti.

Doping afera

Ruska teniserka bila je suspendovana na dve godine pošto su njeni doping testovi na Australijan openu u januaru bili pozitivni na zabranjenu supstancu meldonijum.

Odluku o suspenziji donela je tročlana komisija ITF, koja je navela da Šarapova nije imala nameru da vara, ali da "snosi isključivu odgovornost" za pozitivan doping test i da je "načinila veliku grešku".

-Iako je komisija pravilno zaključila da nisam namerno prekršila antidoping pravila, ne mogu prihvatiti nepravedno oštru dvogodišnju suspenziju. Komisija, koju je osnovao ITF, složila se da ništa nisam namerno pogrešila, ali me ipak sprečava da igram tenis dve godine. Odmah ću se žaliti Sudu za sportsku arbitražu u Lozani - navela je tada Šarapova u saopštenju.