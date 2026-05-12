Partizan će na leto tražiti pojačanja u odbrani, a u prvi plan je iskočilo jedno ime.

Kako prenosi tamošnji Sport, crno-beli su zainteresovani za Anatolija Kozlenka iz Kizilžara. Reč je o štoperu koji ima 23 godine, a klub iz Humske želi da ga dovede na leto, kako bi se što pre stavio na raspolaganje Srđanu Blagojeviću u pripremama za novu sezonu.

Kozlenko je visok 193 centimetara i bolje se snalazi desnom nogom.

Prošao je školu Dinama iz Kijeva i Dnjipra, a put ga je posle vodio u Poljsku, Švajcarsku, Gruziju i Kirgistan, a od januara 2025. godine je član Kizilžara, koji ove sezone predvodi srpski strateg Milić Ćurčić. Ugovor mu ističe na kraju ove godine, pa bi Partizan mogao da ga dobije za sasvim pristojnu cifru.

Iako sezona još nije gotova, već se radi na pojačanjima za narednu takmičarsku godinu. Cilj je da crno-beli izbore jesen u Evropi, što bi značajno olakšalo pitanje finansija u klubu.

Trenutno, Partizan od štopera ima Stefana Mitrovića, Stefana Milića, Mateju Milovanovića i Nikolu Simića, s tim da će ovaj poslednji vrlo verovatno biti prodat, a zamena bi mogla da stigne u vidu Ukrajinca Kozlenka.