

Rasplamsala se mašta ljubitelja fudbala kada se u javnosti pojavila opcija da Orlovi izađu na megdan Argentini. Ipak, vrlo brzo je postalo izvesno da do duela Srbije i aktuelnih svetskih šampiona neće doći.

FSS je potom krenuo u potragu za alternativnom opcijom kada su u pitanju rivali tokom narednog reprezentativnog termina, a iako još nije poznato sa kim će izabranici Veljka Paunovića odmeriti snage u javnosti se pojavljuju imena potencijalnih protivnika.

Prethodnih dana egipatski mediji su otkrili da tamošnji nacionalni tim ima opciju odigravanja utakmice sa Orlovima, a sada se o Srbiji kao potencijalnom rivalu govori i u Iraku.

Mediji u Iraku istakli su da su potvrđene naredne obaveze tamošnje reprezentacije i da će irvali izvesno biti Španija i Obala Slonovače, dok je za treći duel nepoznato da li će biti odigran protiv Srbije ili Egipta.