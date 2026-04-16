Arina Sabalenka trenutno proživljava najbolje dane svog života. Čvrsto drži prvo mesto na WTA listi (već 86 nedelja i brojka raste), a sa četiri Grend slem titule u džepu i nedavno kompletiranim "Sanšajn dablom" (Indijan Vels i Majami), Arina je apsolutna kraljica modernog tenisa. Ipak, ono što je otkrila o svojoj budućnosti ostavilo je mnoge u šoku.

Iako joj je tek 27 godina, Sabalenka je za "Esquire" priznala da već razmišlja o tome šta će raditi kada okači reket o klin. Njen agresivni stil igre, po kojem je prepoznatljiva, zahtevaće poseban "izduvni ventil".

- Do kraja života ću morati da se bavim nečim gde mogu da ispoljim tu agresivnost. Možda će to biti boks. Osećam da odlično balansiram između dve ličnosti. Na terenu sam agresivna i emotivna, to mi je potrebno za najbolji tenis, dok sam privatno potpuno drugačija osoba – iskrena je Arina.

Put do vrha nije bio nimalo lak. Arina je priznala da ju je tenis "spasio" nakon što joj je otac Sergej iznenada preminuo u novembru 2019. godine, u 43. godini života. Njihov zajednički san bio je da osvoji dva Grend slema do 25. godine – plan koji je ispunila i debelo nadmašila.

- Da nije bilo tenisa, ne znam gde bih bila sada. Gubitak oca je bio strašan. Važno je plakati, tugovati, ne držati to u sebi jer vas to može uništiti, ali teren mi je pomogao da skrenem misli i nastavim dalje - rekla je prva teniserka sveta, koja je nakon Australijan opena (2023, 2024) vezala i dve titule na US Openu (2024, 2025).

Pored sportskih uspeha, Arini cvetaju ruže i na privatnom planu. Tik pred početak turnira u Indijan Velsu, njen dečko Jorgos Frangulis zaprosio ju je u romantičnom ambijentu pored bazena. Da sreća bude kompletna, Sabalenka se pohvalila i novim članom porodice - malim štenetom po imenu Eš.