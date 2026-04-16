Omladinska reprezentacija Srbije se plasirala na Evropsko prvenstvo, i to bez pomoći verovatno najboljeg igrača selekcije Vasilija Kostova.

U Velsu ih čekaju dueli sa Hrvatskom, Italijom i Ukrajinom, te kvalifikacije za odlazak na Mundijalito koji je Srbija osvojila, sada već davne, 2015. godine.

Međutim, prema saznanjima "Meridiansporta" – Kostov bi trebalo da bude na raspolaganju Gordanu Petriću za evropski šampionat.

Ima još mnogo do juna, ali u ovom trenutku, selektor reprezentacije do 19 godina veruje da će moći da računa na Kostova. Takav dogovor je napravljen sa Veljkom Paunovićem koji je pozvao Zvezdinog bisera u A selekciju u martovskom ciklusu.